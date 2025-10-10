Скидки
Роджер Федерер в паре с китайским актёром выиграл выставочный матч в Шанхае

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер провёл выставочный матч в рамках «Мастерса» в Шанхае (Китай) в дуэте с китайским актёром Донни Йеном.

Они играли против ещё одного китайского актёра, Ву Лея, и бывшей 15-й ракетки мира китайской теннисистки Чжэн Цзэ. Пара Федерера и Йена победила со счётом 5:7, 10:8, 7:1.

«Я думаю, вы отлично справились. Спасибо, что пришли. Я вижу, что вы отлично провели время», — приводит слова Федерера пресс-служба ATP.

Роджер Федерер завершил профессиональную карьеру в 2021 году. Он является двукратным победителем «Мастерса» в Шанхае (2014, 2017).

Комментарии
