Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Даниил Медведев: играю в фэнтези-АПЛ. Люблю рисковать, а там это не работает нифига

Даниил Медведев: играю в фэнтези-АПЛ. Люблю рисковать, а там это не работает нифига
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион US Open — 2021, 18-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев в беседе с футболистом Фёдором Смоловым рассказал о том, как сейчас следит за футболом.

— Знаю, что ты играешь в фэнтези-футбол.
— Да, ужасно (смеётся). Невозможно.

— Насколько следишь за футболом? Знаю, что топишь за «Баварию».
— До 18 следил нереально, знал третий состав «Баварии», 14-летних, в FIFA их продвигал. Сейчас, понятно, времени меньше: семья, двое детей, теннис. Играю в фэнтези в АПЛ, что-то знаю, но иногда беру не того, кого надо (улыбается). Люблю рисковать, а там это не работает нифига.

А так продолжаю следить за «Баварией», люблю смотреть результаты, если там 4:3 на 90-й минуте, могу хайлайт посмотреть, — сказал Медведев в эфире BB Tennis.

Материалы по теме
«В интернете всё равно обосрут». Медведев — о Смолове-комментаторе
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android