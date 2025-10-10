Даниил Медведев: играю в фэнтези-АПЛ. Люблю рисковать, а там это не работает нифига

Чемпион US Open — 2021, 18-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев в беседе с футболистом Фёдором Смоловым рассказал о том, как сейчас следит за футболом.

— Знаю, что ты играешь в фэнтези-футбол.

— Да, ужасно (смеётся). Невозможно.

— Насколько следишь за футболом? Знаю, что топишь за «Баварию».

— До 18 следил нереально, знал третий состав «Баварии», 14-летних, в FIFA их продвигал. Сейчас, понятно, времени меньше: семья, двое детей, теннис. Играю в фэнтези в АПЛ, что-то знаю, но иногда беру не того, кого надо (улыбается). Люблю рисковать, а там это не работает нифига.

А так продолжаю следить за «Баварией», люблю смотреть результаты, если там 4:3 на 90-й минуте, могу хайлайт посмотреть, — сказал Медведев в эфире BB Tennis.