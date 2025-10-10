Даниил Медведев оценил игру Гарри Кейна за «Баварию»

Российский теннисист Даниил Медведев (18-я ракетка мира) высказался о выступлении английского нападающего Гарри Кейна за «Баварию».

— Как тебе Гарри Кейн в «Баварии»?

— Хорошо, но с «Интером» один на один он зря не забил (улыбается). Помню до сих пор (смеётся), бывает. В этом сезоне он что-то нереальное сотворит, — сказал Медведев в беседе с Фёдором Смоловым в эфире BB Tennis.

В минувшем месяце 32-летний форвард принял участие в трёх встречах чемпионата Германии, в которых он отметился семью голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.