Смолов — Медведеву: надеюсь, что послезавтра поднимешь трофей

Бывший нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов пожелал удачи российскому теннисисту 18-й ракетке мира Даниилу Медведеву на турнире категории «Мастерс» в Шанхае (Китай).

«Спасибо большое, поздравляю с победой. Надеюсь, что послезавтра поднимешь трофей», — сказал Смолов Медведеву в эфире BB Tennis.

Футболист Смолов прокомментировал матч Медведева в четвертьфинале турнира категории «Мастерс» в Шанхае. В поединке за выход в полуфинал он обыграл представителя Австралии Алекса де Минора, занимающего седьмое место в мировом рейтинге. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4. Соперники провели на корте 1 час 53 минуты.