Меншик: Алькарас и Синнер превосходят нас во всех отношениях

16-я ракетка мира 20-летний чешский теннисист Якуб Меншик высказался о превосходстве испанца Карлоса Алькараса и итальянца Янника Синнера в современном мужском теннисе.

«Сейчас Алькарас и Синнер — лучшие, от остальных большой отрыв. Мы стараемся их догнать, и это наша работа, но я считаю, что они превосходят нас во всех отношениях. Их стабильность и стиль игры на другом уровне, каждый удар имеет значение.

Мне действительно нужно совершенствоваться во всех аспектах тенниса, чтобы расти. Я не могу делать прогнозы. У них можно многому научиться на тренировках, но провести с ними хотя бы один матч было бы полезно, чтобы понять, как они действуют в каждой ситуации. Не чувствую никаких ожиданий, но готов много работать», — приводит слова Меншика Punto de Break.