Веснина: де Минор не мог ничего сделать в длинных розыгрышах в матче с Медведевым

Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде российская теннисистка Елена Веснина отреагировала на выход российского теннисиста Даниила Медведева в полуфинал «Мастерса» в Шанхае. В матче 1/4 финала Медведев обыграл австралийца Алекса де Минора со счётом 6:4, 6:4.
«Даниил Медведев в полуфинале Шанхая. Со счётом 6:4, 6:4 Даня разобрался с Алексом де Минором. Все сомневались в том, хватит ли Дане сил, особенно после матча-пытки с Тьеном, а он сегодня показал чистый теннис: подача работала как часы. Де Минор не мог ничего сделать в длинных розыгрышах. Даня поставил своеобразную «стенку» и грамотно вынуждал соперника спешить, ошибаться или дожидался короткого мяча для атаки. Дальше — Артур Риндеркнеш», — написала Веснина на своей странице в социальных сетях.
За право выйти в финал «Мастерса» в Шанхае Даниил Медведев поспорит с французским теннисистом Артуром Риндеркнешем.
