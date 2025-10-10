Медведев повторил достижение Зверева, одержав 50-ю победу над игроком из топ-10
Российский теннисист Даниил Медведев (18-я ракетка мира) стал вторым после Александра Зверева игроком, рождённым после 1990-года и одержавшим 50 и более побед над игроками из топ-10.
Шанхай. 1/4 финала
10 октября 2025, пятница. 13:40 МСК
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
Алекс де Минор
А. де Минор
Сегодня, 10 октября, Медведев обыграл представителя Австралии Алекса де Минора, занимающего седьмое место в мировом рейтинге, в четвертьфинальном матче турнира категории «Мастерс» в Шанхае и вышел в полуфинал турнира. Эта победа стала 50-й в карьере Медведева над теннисистом из топ-10 мирового рейтинга, а также третьей над игроком из первой десятки в сезоне.
В полуфинале турнира в Шанхае Медведев сыграет с представителем Франции Артуром Риндеркнешем, который занимает 54-ю строчку в мировом рейтинге.
