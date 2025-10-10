Скидки
Теннис Новости

Пресс-служба ATP отреагировала на возвращение Роджера Федерера на корт

Пресс-служба ATP отреагировала на возвращение на корт 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира швейцарского теннисиста Роджера Федерера. Легендарный игрок провёл выставочный матч в рамках «Мастерса» в Шанхае (Китай) в дуэте с китайским актёром Донни Йеном.

«Вернулся, как будто и не уходил», — говорится в заявлении пресс-службы.

Федерер и Йен играли против ещё одного китайского актёра, Ву Лея, и бывшей 15-й ракетки мира китайской теннисистки Чжэн Цзэ. Пара Федерера и Йена победила со счётом 5:7, 10:8, 7:1. Роджер Федерер завершил профессиональную карьеру в 2021 году. Он является двукратным победителем «Мастерса» в Шанхае (2014, 2017).

