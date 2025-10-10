Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Якуб Меншик высказался о влиянии завоевания титула на «Мастерсе» на его карьеру

Якуб Меншик высказался о влиянии завоевания титула на «Мастерсе» на его карьеру
Комментарии

16-я ракетка мира 20-летний чешский теннисист Якуб Меншик высказался о том, изменилось ли что-либо в его подходе к теннису после победы на турнире серии «Мастерс» в Майами (США) в 2025 году. В финале он обыграл серба Новака Джоковича.

«Болельщики и журналисты начинают говорить о тебе, и твои матчи привлекают гораздо больше внимания. Но у меня нет никаких ожиданий относительно моей карьеры, я сосредоточен только на работе. Победа на турнире или важных матчах не означает, что ты достиг уровня лучших.

Сейчас я тренируюсь. Вижу, как растёт мой рейтинг и улучшается моя игра. Я этим доволен. На данном этапе нужно набираться опыта, ведь стабильность — ключ к успеху», — приводит слова Меншика Punto de Break.

Материалы по теме
Меншик: Алькарас и Синнер превосходят нас во всех отношениях
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android