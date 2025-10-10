Якуб Меншик высказался о влиянии завоевания титула на «Мастерсе» на его карьеру

16-я ракетка мира 20-летний чешский теннисист Якуб Меншик высказался о том, изменилось ли что-либо в его подходе к теннису после победы на турнире серии «Мастерс» в Майами (США) в 2025 году. В финале он обыграл серба Новака Джоковича.

«Болельщики и журналисты начинают говорить о тебе, и твои матчи привлекают гораздо больше внимания. Но у меня нет никаких ожиданий относительно моей карьеры, я сосредоточен только на работе. Победа на турнире или важных матчах не означает, что ты достиг уровня лучших.

Сейчас я тренируюсь. Вижу, как растёт мой рейтинг и улучшается моя игра. Я этим доволен. На данном этапе нужно набираться опыта, ведь стабильность — ключ к успеху», — приводит слова Меншика Punto de Break.