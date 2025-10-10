Циципас опубликовал философский пост об изобретениях человечества

25-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас поразмышлял об изобретениях человечества, опубликовав философский пост на своей странице в социальных сетях.

«Представьте: пережить все глупейшие изобретения человечества – только ради того, чтобы тебя уничтожил инопланетный камень без вай-фая», — написал Циципас на своей странице в социальных сетях.

27-летний Циципас является первым греком, вошедшим в топ-100 и топ-10 мирового теннисного рейтинга. Также он является двукратным финалистом турниров «Большого шлема» (2021, 2023). В нынешнем сезоне Стефанос Циципас стал победителем турнира АТР-500 в Дубае (ОАЭ). В финале он одолел канадца Феликса Оже-Альяссима.