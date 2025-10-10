Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Циципас опубликовал философский пост об изобретениях человечества

Циципас опубликовал философский пост об изобретениях человечества
Комментарии

25-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас поразмышлял об изобретениях человечества, опубликовав философский пост на своей странице в социальных сетях.

«Представьте: пережить все глупейшие изобретения человечества – только ради того, чтобы тебя уничтожил инопланетный камень без вай-фая», — написал Циципас на своей странице в социальных сетях.

27-летний Циципас является первым греком, вошедшим в топ-100 и топ-10 мирового теннисного рейтинга. Также он является двукратным финалистом турниров «Большого шлема» (2021, 2023). В нынешнем сезоне Стефанос Циципас стал победителем турнира АТР-500 в Дубае (ОАЭ). В финале он одолел канадца Феликса Оже-Альяссима.

Материалы по теме
«Снова на вершине». Теннисный мир в восторге от прорыва Медведева в 1/2 финала в Шанхае
«Снова на вершине». Теннисный мир в восторге от прорыва Медведева в 1/2 финала в Шанхае
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android