Джессика Пегула квалифицировалась на Итоговый чемпионат WTA — 2025. Осталось два места

Шестая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула обеспечила себе участие в Итоговом чемпионате WTA — 2025, который пройдёт с 1 по 8 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Пегула стала шестой теннисисткой, отобравшейся на Итоговый турнир. Ранее квалификацию получили белоруска Арина Соболенко, полька Ига Швёнтек и три американки: Кори Гауфф, Аманда Анисимова и Мэдисон Киз.

В 2025 году Джессика Пегула выиграла три титула — два «пятисотника» (Чарльстон и Бад-Хомбург) и один категории WTA-250 (Остин).

Напомним, на Итоговом чемпионате WTA сыграют восемь лучших теннисисток по итогам сезона. На данный момент на седьмом месте идёт россиянка Мирра Андреева. Ещё математические шансы на отбор остаются у итальянки Жасмин Паолини и Елены Рыбакиной из Казахстана.