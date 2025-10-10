Арина Соболенко второй год подряд завершит сезон первой ракеткой мира

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко второй раз подряд завершит сезон первой ракеткой мира.

Это стало известно после того, как Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира WTA-1000 в китайском Ухане, обыграв в 1/4 финала казахстанскую теннисистку Елену Рыбакину, занимающую девятую строчку рейтинга, со счётом 6:3, 6:3. В то же время вторая ракетка мира Ига Швёнтек завершила выступление на соревнованиях.

В полуфинале «тысячника» в Ухане Арина Соболенко сыграет с американской теннисисткой Джессикой Пегулой. Призовой фонд турнира в Ухане составляет $ 3 654 963.