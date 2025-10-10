Скидки
Даниил Медведев вернётся в топ-15 мирового рейтинга по итогам «Мастерса» в Шанхае

Комментарии

Чемпион US Open — 2021, 18-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев вернётся в топ-15 мирового рейтинга по итогам турнира категории «Мастерс» в Шанхае (Китай).

Сегодня, 10 октября, в полуфинале соревнований Медведев обыграл представителя Австралии Алекса де Минора, занимающего седьмое место в мировом рейтинге. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4.

В полуфинале турнира в Шанхае Медведев сыграет с представителем Франции Артуром Риндеркнешем, который занимает 54-ю строчку в мировом рейтинге. В другой паре полуфиналистов сразятся серб Новак Джокович (пятая ракетка мира) и представитель Монако Валантен Вашеро (204-я ракетка мира).

