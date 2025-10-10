«До праймового меня, в принципе, недалеко». Медведев — об уровне своей игры в Шанхае

Чемпион US Open — 2021, 18-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев в беседе с футболистом Фёдором Смоловым высказался о своей игре под руководством нового тренера Томаса Юханссона.

— Как оцениваешь свою форму? Насколько далек от праймовой версии себя? И как идёт процесс работы с новым тренером?

– Если честно, я сейчас круто играю. С новым тренером появилась какая-то новая волна – раньше в моей взрослой карьере такого не было. В осознанном возрасте я всё время был с одним тренером. А теперь что-то новое, другой заряд энергии.

В футболе, наверное, почаще меняются тренеры, чем в теннисе, но, в принципе, что-то похожее можно наблюдать. Поэтому рад, что здесь играю круто. Если говорить про праймового какого-то меня, то здесь, в принципе, недалеко, — сказал Медведев в эфире BB Tennis.