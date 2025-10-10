Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Медведев вышел на третье место по полуфиналам на харде среди действующих игроков

Чемпион US Open — 2021, 18-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев вышел на третье место по выходам в полуфиналы турниров на хардовом покрытии среди действующих игроков.

Лидеры по количеству полуфиналов на харде (действующие игроки):

• Новак Джокович – 126;

• Гаэль Монфис – 51;

• Даниил Медведев – 50;

• Александр Зверев – 44;

• Марин Чилич – 43.

Сегодня, 10 октября, в полуфинале «Мастерса» в Шанхае Медведев обыграл представителя Австралии Алекса де Минора, занимающего седьмое место в мировом рейтинге. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4.

В полуфинале турнира в Шанхае Медведев сыграет с представителем Франции Артуром Риндеркнешем, который занимает 54-ю строчку в мировом рейтинге.