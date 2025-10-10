Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Медведев вышел на третье место по полуфиналам на харде среди действующих игроков

Медведев вышел на третье место по полуфиналам на харде среди действующих игроков
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион US Open — 2021, 18-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев вышел на третье место по выходам в полуфиналы турниров на хардовом покрытии среди действующих игроков.

Лидеры по количеству полуфиналов на харде (действующие игроки):

• Новак Джокович – 126;
• Гаэль Монфис – 51;
• Даниил Медведев – 50;
• Александр Зверев – 44;
• Марин Чилич – 43.

Сегодня, 10 октября, в полуфинале «Мастерса» в Шанхае Медведев обыграл представителя Австралии Алекса де Минора, занимающего седьмое место в мировом рейтинге. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4.

В полуфинале турнира в Шанхае Медведев сыграет с представителем Франции Артуром Риндеркнешем, который занимает 54-ю строчку в мировом рейтинге.

Материалы по теме
«Снова на вершине». Теннисный мир в восторге от прорыва Медведева в 1/2 финала в Шанхае
«Снова на вершине». Теннисный мир в восторге от прорыва Медведева в 1/2 финала в Шанхае
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android