Медведев вышел на третье место по полуфиналам на харде среди действующих игроков

Чемпион US Open — 2021, 18-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев вышел на третье место по выходам в полуфиналы турниров на хардовом покрытии среди действующих игроков.
Лидеры по количеству полуфиналов на харде (действующие игроки):
• Новак Джокович – 126;
• Гаэль Монфис – 51;
• Даниил Медведев – 50;
• Александр Зверев – 44;
• Марин Чилич – 43.
Сегодня, 10 октября, в полуфинале «Мастерса» в Шанхае Медведев обыграл представителя Австралии Алекса де Минора, занимающего седьмое место в мировом рейтинге. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4.
В полуфинале турнира в Шанхае Медведев сыграет с представителем Франции Артуром Риндеркнешем, который занимает 54-ю строчку в мировом рейтинге.