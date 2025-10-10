Риндеркнеш обновит наивысшую позицию в мировом рейтинге по итогам «Мастерса» в Шанхае
Французский теннисист Артур Риндеркнеш (54-я ракетка мира), обыгравший в четвертьфинале турнира категории «Мастерс» в Шанхае канадца Феликса Оже-Альяссима, обновит свою наивысшую позицию в мировом рейтинге. Игрок находится на 37-м месте в лайв-рейтинге ATP.
Шанхай. 1/4 финала
10 октября 2025, пятница. 10:10 МСК
Артур Риндеркнеш
А. Риндеркнеш
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
В полуфинале «Мастерса» в Шанхае Риндеркнеш сыграет с 18-й ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым.
Действующим победителем шанхайского «Мастерса» является итальянец Янник Синнер. В прошлогоднем финале он обыграл серба Новака Джоковича со счётом 7:6, 6:3. Джокович является рекордсменом по количеству побед на турнире в Шанхае (четыре титула).
