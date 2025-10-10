Скидки
Риндеркнеш обновит наивысшую позицию в мировом рейтинге по итогам «Мастерса» в Шанхае

Французский теннисист Артур Риндеркнеш (54-я ракетка мира), обыгравший в четвертьфинале турнира категории «Мастерс» в Шанхае канадца Феликса Оже-Альяссима, обновит свою наивысшую позицию в мировом рейтинге. Игрок находится на 37-м месте в лайв-рейтинге ATP.

В полуфинале «Мастерса» в Шанхае Риндеркнеш сыграет с 18-й ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым.

Действующим победителем шанхайского «Мастерса» является итальянец Янник Синнер. В прошлогоднем финале он обыграл серба Новака Джоковича со счётом 7:6, 6:3. Джокович является рекордсменом по количеству побед на турнире в Шанхае (четыре титула).

