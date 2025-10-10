Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Жиль Симон высказался о прогрессе французского теннисиста Артура Риндеркнеша

Жиль Симон высказался о прогрессе французского теннисиста Артура Риндеркнеша
Комментарии

Экс шестая ракетка мира француз Жиль Симон высказался о прогрессе французского теннисиста Артура Риндеркнеша (54-я ракетка мира). Ранее игрок вышел в полуфинал турнира категории «Мастерс» в Шанхае (Китай).

«Впечатляет то, что Артур Риндеркнеш делает в последние недели. Надеюсь, у этой красивой истории будет хеппи-энд. Вперёд», — написал Симон на своей странице в социальных сетях.

В полуфинале «Мастерса» в Шанхае Риндеркнеш сыграет с 18-й ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым. Действующим победителем шанхайского «Мастерса» является итальянец Янник Синнер. В прошлогоднем финале он обыграл серба Новака Джоковича со счётом 7:6, 6:3. Джокович является рекордсменом по количеству побед на турнире в Шанхае (четыре титула).

Материалы по теме
Риндеркнеш обновит наивысшую позицию в мировом рейтинге по итогам «Мастерса» в Шанхае
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android