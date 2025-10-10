Экс шестая ракетка мира француз Жиль Симон высказался о прогрессе французского теннисиста Артура Риндеркнеша (54-я ракетка мира). Ранее игрок вышел в полуфинал турнира категории «Мастерс» в Шанхае (Китай).

«Впечатляет то, что Артур Риндеркнеш делает в последние недели. Надеюсь, у этой красивой истории будет хеппи-энд. Вперёд», — написал Симон на своей странице в социальных сетях.

В полуфинале «Мастерса» в Шанхае Риндеркнеш сыграет с 18-й ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым. Действующим победителем шанхайского «Мастерса» является итальянец Янник Синнер. В прошлогоднем финале он обыграл серба Новака Джоковича со счётом 7:6, 6:3. Джокович является рекордсменом по количеству побед на турнире в Шанхае (четыре титула).