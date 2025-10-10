«Фавориты все, кроме Медведева». Сафина пошутила о том, кто выиграет «Мастерс» в Шанхае

Бывшая первая ракетка мира, трёхкратная финалистка турниров «Большого шлема» российская теннисистка Динара Сафина в шуточной форме назвала фаворита в борьбе за победу на турнире серии «Мастерс» в Шанхае (Китай).

«Творится что-то невероятное. Каждый раз, как я называю какого-то игрока фаворитом, или говорю, что он выиграет, то он обязательно должен проиграть. Какая-то невероятная вещь. Я это делаю не специально, честное слово (смеётся).

Но, если эта схема работает, допустим… Безусловно, я хочу, чтобы Даня выиграл турнир в Шанхае, по-другому не может быть. Поэтому я скажу, что теперь фавориты все, кроме Дани. Ну, пусть будет Новак Джокович», — сказала Сафина в ролике телеграм-канала «Больше!».