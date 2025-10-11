Турнир WTA-1000 в Ухане, 2025 год: расписание матчей на 11 октября

Сегодня, 11 октября, на турнире категории WTA-1000 в Ухане (Китай) пройдут полуфинальные матчи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Теннис. Турнир WTA-1000 в Ухане (Китай). Полуфиналы. Расписание на 11 октября (время московское):

12:00. Кори Гауфф (США, 3) — Жасмин Паолини (Италия, 7);

13:30. Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Джессика Пегула (США, 6).

Призовой фонд турнира в Ухане составляет $ 3 654 963. Его действующей чемпионкой является белоруска Арина Соболенко. В прошлогоднем финале она одержала победу над китаянкой Чжэн Циньвэнь, которая не выступала в Ухане в 2025 году.