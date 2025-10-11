Скидки
Шрайвер назвала проблему Шелтона, которая может помешать его карьере

Американка Пэм Шрайвер, 22-кратная победительница турниров «Большого шлема» в парном разряде и в миксте, высказалась о перспективах своего соотечественника Бена Шелтона.

«Ожидаю, что в ближайшие годы он значительно вырастет и будет претендовать на титулы «Большого шлема». Но сможет ли его тело выдержать такие усилия? Он подаёт около 230 километров в час. Надеюсь, что его рука выдержит такие усилия. Посмотрите на Хуан-Мартина дель Потро. Я не думаю, что кто-либо наносил удар справа сильнее, чем он. Не думаю, что кто-то бил сильнее, но его тело не выдержало этого», — сказала Шрайвер в интервью SportKlub.

Ранее Бен Шелтон неожиданно проиграл в стартовом для себя матче на турнире категории «Мастерс» в Шанхае. В поединке второго круга он встречался с представителем Бельгии, занимающим 63-е место в мировом рейтинге, Давидом Гоффеном. Матч завершился со счётом 6:2, 6:4 в пользу бельгийца.

