Собкин: манипуляции с покрытиями со стороны турниров имели место всегда

Заслуженный тренер России по теннису Борис Собкин высказался о том, что корты на турнирах специально замедляют якобы ради финалов с участием лидеров мирового рейтинга Янника Синнера и Карлоса Алькараса.

«Определённые манипуляции с покрытиями со стороны турниров имели место всегда. Скажем, в своё время этим отличались организаторы «Мастерса» в Париже, которые убыстряли или замедляли корты в зависимости от того, кто из французских игроков имел наилучшие шансы на успешное выступление.

Аналогичные вещи происходили в период доминирования Роджера Федерера, которого тоже хотели видеть в финалах как можно чаще. Поэтому в том, что происходит сейчас, нет никакого криминала. Да и вообще нельзя сказать, что усреднённые варианты покрытий хорошо подходят только Алькарасу и Синнеру. На них могут хорошо выступать все игроки универсального стиля», – сказал Собкин в интервью изданию «Коммерсантъ».