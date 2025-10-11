Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Даниил Медведев объяснил победу над Алексом де Минором в 1/4 финала «Мастерса» в Шанхае

Даниил Медведев объяснил победу над Алексом де Минором в 1/4 финала «Мастерса» в Шанхае
Аудио-версия:
Комментарии

18-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал выход в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай). Напомним, в 1/4 финала россиянин в двух сетах обыграл австралийца Алекса де Минора, занимающего седьмое место в рейтинге ATP со счётом 6:4, 6:4.

Шанхай. 1/4 финала
10 октября 2025, пятница. 13:40 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
Алекс де Минор
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

«Я был сильно уставшим и понимал, что придётся играть длинные розыгрыши, как против Лёнера Тьена, так и против Алекса. Уже к третьему‑четвёртому гейму таких розыгрышей стало несколько, стало ясно, что день будет долгим, но я доволен своей игрой. В ключевые моменты сумел сохранять собранность, хорошо чувствовал мяч и давил на соперника. Второй сет вышел напряжённым, но в концовке я прибавил и доволен своим уровнем», — сказал Медведев в интервью на корте.

Соперником Медведева в борьбе за выход в финал станет француз Артур Риндеркнеш.

Материалы по теме
Медведев — в полуфинале Шанхая! Вернулся в топ-15 и обошёл Синнера по победам над топ-10
Медведев — в полуфинале Шанхая! Вернулся в топ-15 и обошёл Синнера по победам над топ-10

Главные победы россиян в большом теннисе:

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android