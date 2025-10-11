Даниил Медведев объяснил победу над Алексом де Минором в 1/4 финала «Мастерса» в Шанхае

18-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал выход в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай). Напомним, в 1/4 финала россиянин в двух сетах обыграл австралийца Алекса де Минора, занимающего седьмое место в рейтинге ATP со счётом 6:4, 6:4.
«Я был сильно уставшим и понимал, что придётся играть длинные розыгрыши, как против Лёнера Тьена, так и против Алекса. Уже к третьему‑четвёртому гейму таких розыгрышей стало несколько, стало ясно, что день будет долгим, но я доволен своей игрой. В ключевые моменты сумел сохранять собранность, хорошо чувствовал мяч и давил на соперника. Второй сет вышел напряжённым, но в концовке я прибавил и доволен своим уровнем», — сказал Медведев в интервью на корте.
Соперником Медведева в борьбе за выход в финал станет француз Артур Риндеркнеш.
Главные победы россиян в большом теннисе:
