29-летняя Жасмин Паолини уступает только двум теннисисткам по «ветеранскому» показателю

Восьмая ракетка мира итальянка Жасмин Паолини стала третьей по возрасту теннисисткой, которой удалось четыре раза или более за сезон выйти в полуфинал турнира категории WTA-1000 с 1990 года — момента запуска этого формата, сообщает Opta. 10 октября Паолини пробилась в 1/2 финала «тысячника» в китайском Ухане, где посеяна под седьмым номером, переиграв вторую ракетку мира и вторую сеяную Игу Швёнтек из Польши — 6:1, 6:2.
Ранее в 2025 году Паолини выходила как минимум в полуфинал на турнирах WTA-1000 в Майами, Риме (финал) и Цинциннати (финал).
Жасмин Паолини удалось в четвёртый раз в году выйти в полуфинал «тысячника» в возрасте 29 лет 276 дней. Будучи старше неё, такое достижение оформляли только две теннисистки в истории — Серена Уильямс с 2013 по 2015 год и Ли На в 2012 году.
