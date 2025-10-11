Скидки
29-летняя Жасмин Паолини уступает только двум теннисисткам по «ветеранскому» показателю

29-летняя Жасмин Паолини уступает только двум теннисисткам по «ветеранскому» показателю
Комментарии

Восьмая ракетка мира итальянка Жасмин Паолини стала третьей по возрасту теннисисткой, которой удалось четыре раза или более за сезон выйти в полуфинал турнира категории WTA-1000 с 1990 года — момента запуска этого формата, сообщает Opta. 10 октября Паолини пробилась в 1/2 финала «тысячника» в китайском Ухане, где посеяна под седьмым номером, переиграв вторую ракетку мира и вторую сеяную Игу Швёнтек из Польши — 6:1, 6:2.

Ухань. 1/4 финала
10 октября 2025, пятница. 14:10 МСК
Жасмин Паолини
8
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		2
         
Ига Швёнтек
2
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

Ранее в 2025 году Паолини выходила как минимум в полуфинал на турнирах WTA-1000 в Майами, Риме (финал) и Цинциннати (финал).

Жасмин Паолини удалось в четвёртый раз в году выйти в полуфинал «тысячника» в возрасте 29 лет 276 дней. Будучи старше неё, такое достижение оформляли только две теннисистки в истории — Серена Уильямс с 2013 по 2015 год и Ли На в 2012 году.

Календарь турнира WTA-1000 в Ухане
Сетка турнира WTA-1000 в Ухане
Даниил Медведев объяснил победу над Алексом де Минором в 1/4 финала «Мастерса» в Шанхае

