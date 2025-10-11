Медведев — Риндеркнеш: где смотреть, во сколько начало полуфинала на «Мастерсе» в Шанхае

Сегодня, 11 октября, в Шанхае (Китай) продолжается турнир серии «Мастерс». В рамках матча 1/2 финала встретятся 18-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев и французский спортсмен Артур Риндеркнеш, занимающий 54-ю строчку рейтинга ATP.

Матч начнётся не ранее 14:00 по московскому времени. В России трансляцию турниров ATP осуществляет BB Tennis. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию полуфинального матча Даниил Медведев — Артур Риндеркнеш.

Счёт личных встреч теннисистов — 1-0 в пользу Медведева. Даниил выиграл у Риндеркнеша во втором круге US Open — 2022 в трёх сетах — 6:2, 7:5, 6:3.