Медведев — Риндеркнеш: история личных встреч перед полуфиналом на «Мастерсе» в Шанхае

Сегодня, 11 октября, в Шанхае (Китай) продолжается турнир серии «Мастерс». В рамках матча 1/2 финала встретятся чемпион US Open — 2021, 18-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев и француз Артур Риндеркнеш, занимающий 54-ю строчку рейтинга ATP.

Счёт личных встреч теннисистов — 1-0 в пользу Медведева. Даниил выиграл у Риндеркнеша во втором круге US Open — 2022 в трёх сетах — 6:2, 7:5, 6:3.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию полуфинального матча Даниил Медведев — Артур Риндеркнеш. Встреча начнётся не ранее 14:00 по московскому времени. «Мастерс» в Шанхае проходит до 12 октября.