Медведев: постараюсь выложиться по максимуму в полуфинале

Чемпион US Open — 2021, 18-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, как он оценивает своё состояние к концу теннисного сезона, отметив, что будет стараться показать свой максимум в полуфинальном матче «Мастерса» в Шанхае с французом Артуром Риндеркнешем.

– Это твой шестой выход в полуфинал. Что чувствуешь сейчас?

– Год был очень тяжёлым. Сейчас я чувствую себя отлично, рад возможности завершить сезон на хорошей ноте. Я люблю Шанхай, рад показывать здесь хороший теннис. Но всё ещё не закончено, постараюсь выложиться по максимуму в полуфинале, – сказал Медведев в микст-зоне турнира в Шанхае.

«Мастерс» в Шанхае проходит с 1 по 12 октября. Действующим победителем соревнований является итальянец Янник Синнер.