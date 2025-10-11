Медведев: постараюсь выложиться по максимуму в полуфинале
Поделиться
Чемпион US Open — 2021, 18-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, как он оценивает своё состояние к концу теннисного сезона, отметив, что будет стараться показать свой максимум в полуфинальном матче «Мастерса» в Шанхае с французом Артуром Риндеркнешем.
Шанхай. 1/2 финала
11 октября 2025, суббота. 14:00 МСК
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
|1
|2
|3
|
|
Артур Риндеркнеш
А. Риндеркнеш
– Это твой шестой выход в полуфинал. Что чувствуешь сейчас?
– Год был очень тяжёлым. Сейчас я чувствую себя отлично, рад возможности завершить сезон на хорошей ноте. Я люблю Шанхай, рад показывать здесь хороший теннис. Но всё ещё не закончено, постараюсь выложиться по максимуму в полуфинале, – сказал Медведев в микст-зоне турнира в Шанхае.
«Мастерс» в Шанхае проходит с 1 по 12 октября. Действующим победителем соревнований является итальянец Янник Синнер.
Материалы по теме
Комментарии
- 11 октября 2025
-
10:24
-
10:02
-
09:45
-
09:29
-
05:29
-
05:15
-
00:59
-
00:48
-
00:16
-
00:02
- 10 октября 2025
-
23:43
-
23:38
-
23:00
-
22:53
-
22:45
-
22:39
-
22:07
-
21:59
-
21:53
-
21:29
-
21:27
-
20:58
-
20:42
-
20:17
-
19:59
-
19:51
-
19:46
-
19:35
-
19:34
-
18:41
-
18:25
-
17:59
-
17:43
-
17:41
-
17:27