Теннис

«Очень опасный соперник». Медведев поделился ожиданиями от матча с Риндеркнешем

«Очень опасный соперник». Медведев поделился ожиданиями от матча с Риндеркнешем
Чемпион US Open — 2021, 18-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от предстоящего полуфинального матча «Мастерса» в Шанхае с французом Артуром Риндеркнешем.

– Как ты оцениваешь предстоящий полуфинал против Риндеркнеша, у него потрясающая серия?
– Да, он очень опасный соперник. Из тех игроков, которые, когда у них идёт игра, могут обыграть кого угодно. У него отличная подача, он мощно бьёт по мячу. Это не тот тип теннисистов, с которыми ты знаешь, что у тебя всегда будут розыгрыши — он старается закончить очко за два удара. Так что я тоже постараюсь сыграть активно и посмотрим, как всё сложится, – сказал Медведев в микст-зоне турнира в Шанхае.

«Мастерс» в Шанхае проходит с 1 по 12 октября. Действующим победителем соревнований является итальянский теннисист Янник Синнер.

