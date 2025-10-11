Скидки
Теннис

«Игорь Андреев всё-таки шарит». Чакветадзе — о дебюте Екатерины Александровой в топ-10

«Игорь Андреев всё-таки шарит». Чакветадзе — о дебюте Екатерины Александровой в топ-10
Российская теннисистка, бывшая пятая ракетка мира Анна Чакветадзе высказалась о дебюте Екатерины Александровой в топ-10 мирового рейтинга WTA на следующей неделе.

«Катя Александрова молодец, что войдёт в десятку, но Игорь Андреев, конечно, очень ей помог. Игорь Андреев всё-таки шарит, потому что он берёт вот эти неогранённые алмазы в виде Дианы Шнайдер, Кати Александровой и доводит кого до двадцатки, кого до десятки. В общем, Игорь молодец!» — сказала Чакветадзе в видео телеграм-канала «Лучший теннисный подкаст».

В обновлённом рейтинге WTA 30-летняя Екатерина Александрова станет 10-й ракеткой мира.

