Медведев — Риндеркнеш: онлайн-трансляция полуфинала «Мастерса» в Шанхае начнётся в 14:00
Сегодня, 11 октября, в Шанхае (Китай) продолжается турнир серии «Мастерс». В рамках матча 1/2 финала встретятся чемпион US Open — 2021, 18-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев и французский спортсмен Артур Риндеркнеш, занимающий 54-ю строчку рейтинга ATP.
Шанхай. 1/2 финала
11 октября 2025, суббота. 14:00 МСК
Даниил Медведев
Д. Медведев
Артур Риндеркнеш
А. Риндеркнеш
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию полуфинального матча Даниил Медведев — Артур Риндеркнеш, начало которого запланировано на 14:00 по московскому времени.
Счёт личных встреч теннисистов — 1-0 в пользу Медведева. Даниил выиграл у Риндеркнеша во втором круге US Open — 2022 в трёх сетах — 6:2, 7:5, 6:3.
Даниил Медведев выигрывал «Мастерс» в Шанхае в 2019 году.
