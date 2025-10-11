Скидки
Медведев — Риндеркнеш: онлайн-трансляция полуфинала «Мастерса» в Шанхае начнётся в 14:00

Сегодня, 11 октября, в Шанхае (Китай) продолжается турнир серии «Мастерс». В рамках матча 1/2 финала встретятся чемпион US Open — 2021, 18-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев и французский спортсмен Артур Риндеркнеш, занимающий 54-ю строчку рейтинга ATP.

Шанхай. 1/2 финала
11 октября 2025, суббота. 14:00 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3
         
         
Артур Риндеркнеш
Франция
Артур Риндеркнеш
А. Риндеркнеш

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию полуфинального матча Даниил Медведев — Артур Риндеркнеш, начало которого запланировано на 14:00 по московскому времени.

Счёт личных встреч теннисистов — 1-0 в пользу Медведева. Даниил выиграл у Риндеркнеша во втором круге US Open — 2022 в трёх сетах — 6:2, 7:5, 6:3.

Даниил Медведев выигрывал «Мастерс» в Шанхае в 2019 году.

