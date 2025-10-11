Скидки
Теннис

«Яркий пример». Жоао Фонсека рассказал об общении с Карлосом Алькарасом

43-я ракетка мира 19-летний бразильский теннисист Жоао Фонсека рассказал о своих взаимоотношениях с шестикратным победителем турниров «Большого шлема», лидером мирового рейтинга испанцем Карлосом Алькарасом.

«Каждый раз, когда мы пересекаемся, мы здороваемся и немного общаемся. Он очень приятный человек. Он очень вдохновляет нас верить в себя и сохранять мотивацию, чтобы становиться лучше. Этот теннисист – яркий пример того, как можно относиться ко всему спокойно, всегда улыбаться, но в то же время быть преданным делу и усердно работать», – приводит слова Фонсеки Sportskeeda.

8 декабря Фонсека и Алькарас проведут выставочный матч в Майами (США).

