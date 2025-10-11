Давыденко раскритиковал игру де Минора в матче с Медведевым в Шанхае

Бывшая третья ракетка мира россиянин Николай Давыденко высказался об игре австралийца Алекса де Минора в матче с россиянином Даниилом Медведевым в четвертьфинале «Мастерса» в Шанхае (Китай). Медведев победил со счётом 6:4, 6:4.

«Де Минор очень мало давал углов. Плоскость его глупая, прямая… при том, что он классно может направлять. Медведев далеко стоит и двигается по прямой. Можно было добавить углы, это позволяло, тем более Медведев набрасывал. Де Минор играл очень много прямо в корте, на задней линии. Почему не сделать коротким кроссом, выбить, чтобы заставить Медведева двигаться вперёд и за корт? Тогда у Медведева были бы другие проблемы, потому что ему тогда надо было бы делать самому что-то, рисковать», — сказал Давыденко в эфире BB Tennis.