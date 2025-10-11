Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Давыденко раскритиковал игру де Минора в матче с Медведевым в Шанхае

Давыденко раскритиковал игру де Минора в матче с Медведевым в Шанхае
Комментарии

Бывшая третья ракетка мира россиянин Николай Давыденко высказался об игре австралийца Алекса де Минора в матче с россиянином Даниилом Медведевым в четвертьфинале «Мастерса» в Шанхае (Китай). Медведев победил со счётом 6:4, 6:4.

Шанхай. 1/4 финала
10 октября 2025, пятница. 13:40 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
Алекс де Минор
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

«Де Минор очень мало давал углов. Плоскость его глупая, прямая… при том, что он классно может направлять. Медведев далеко стоит и двигается по прямой. Можно было добавить углы, это позволяло, тем более Медведев набрасывал. Де Минор играл очень много прямо в корте, на задней линии. Почему не сделать коротким кроссом, выбить, чтобы заставить Медведева двигаться вперёд и за корт? Тогда у Медведева были бы другие проблемы, потому что ему тогда надо было бы делать самому что-то, рисковать», — сказал Давыденко в эфире BB Tennis.

Материалы по теме
Даниил Медведев объяснил победу над Алексом де Минором в 1/4 финала «Мастерса» в Шанхае
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android