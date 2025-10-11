Скидки
Теннисиста из Венесуэлы дисквалифицировали за наркотики. Он пытался оправдаться поцелуем

Венесуэльский теннисист Гонсалу Оливейра дисквалифицирован на четыре года за употребление наркотического препарата. Об этом сообщает Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA).

В ноябре 2024 года Оливейра сдал положительный тест на метамфетамин во время «челленджера» в Мексике и был временно отстранён с 17 января 2025 года. Теннисист пытался доказать, что наличие запрещённого вещества в его организме стало результатом либо заражения через поцелуй, либо загрязнения окружающей среды.

Независимый трибунал установил, что игрок не представил «чётких, неопровержимых, убедительных и конкретных доказательств» ни того, ни другого и, следовательно, не доказал, что нарушение было непреднамеренным.

Гонсалу Оливейре 30 лет. Его лучшая позиция в рейтинге ATP — 194-е место, достигнутое в 2017 году.

