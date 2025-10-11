Теннисиста из Венесуэлы дисквалифицировали за наркотики. Он пытался оправдаться поцелуем

Венесуэльский теннисист Гонсалу Оливейра дисквалифицирован на четыре года за употребление наркотического препарата. Об этом сообщает Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA).

В ноябре 2024 года Оливейра сдал положительный тест на метамфетамин во время «челленджера» в Мексике и был временно отстранён с 17 января 2025 года. Теннисист пытался доказать, что наличие запрещённого вещества в его организме стало результатом либо заражения через поцелуй, либо загрязнения окружающей среды.

Независимый трибунал установил, что игрок не представил «чётких, неопровержимых, убедительных и конкретных доказательств» ни того, ни другого и, следовательно, не доказал, что нарушение было непреднамеренным.

Гонсалу Оливейре 30 лет. Его лучшая позиция в рейтинге ATP — 194-е место, достигнутое в 2017 году.