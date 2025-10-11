Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Риндеркнеш: начиная с весны я больше наслаждаюсь временем, которое провожу на корте

Риндеркнеш: начиная с весны я больше наслаждаюсь временем, которое провожу на корте
Аудио-версия:
Комментарии

54-я ракетка мира французский теннисист Артур Риндеркнеш рассказал, что стало причиной его прогресса в игре за последние месяцы, отметив, что одним из важных факторов стала его работа с тренером Люкой Пуем.

«Начало года было очень тяжёлым, правда, но начиная с весны я больше наслаждаюсь временем, которое провожу на корте. И ещё, конечно, мне очень повезло повстречать моего тренера Люку. Точнее, не повстречать, я его знал раньше, конечно. Но сейчас наши отношения и наша короткая история вместе очень крутая. Мы с ним прекрасно работаем, я его очень сильно уважаю и очень сильно люблю. Он помогает, и я просто хочу сказать ему большое спасибо.

Сейчас я, правда, получаю больше удовольствия от своей игры и от времени, проведённого на корте. Надеюсь, что дальше таких матчей у нас будет всё больше и больше», – сказал Риндеркнеш в интервью BB Tennis.

Материалы по теме
«Снова на вершине». Теннисный мир в восторге от прорыва Медведева в 1/2 финала в Шанхае
«Снова на вершине». Теннисный мир в восторге от прорыва Медведева в 1/2 финала в Шанхае
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android