Риндеркнеш: начиная с весны я больше наслаждаюсь временем, которое провожу на корте

54-я ракетка мира французский теннисист Артур Риндеркнеш рассказал, что стало причиной его прогресса в игре за последние месяцы, отметив, что одним из важных факторов стала его работа с тренером Люкой Пуем.

«Начало года было очень тяжёлым, правда, но начиная с весны я больше наслаждаюсь временем, которое провожу на корте. И ещё, конечно, мне очень повезло повстречать моего тренера Люку. Точнее, не повстречать, я его знал раньше, конечно. Но сейчас наши отношения и наша короткая история вместе очень крутая. Мы с ним прекрасно работаем, я его очень сильно уважаю и очень сильно люблю. Он помогает, и я просто хочу сказать ему большое спасибо.

Сейчас я, правда, получаю больше удовольствия от своей игры и от времени, проведённого на корте. Надеюсь, что дальше таких матчей у нас будет всё больше и больше», – сказал Риндеркнеш в интервью BB Tennis.