Новак Джокович вызвал врача в первом сете полуфинала «Мастерса» в Шанхае с Вашеро

В эти минуты проходит матч стадии 1/2 финала на «Мастерсе» в китайском Шанхае между 24-кратным победителем турниров «Большого шлема» сербским теннисистом Новаком Джоковичем и Валантеном Вашеро из Монако, занимающим 204-ю строчку рейтинга ATP.

При счёте 4:3 в первом сете в пользу представителя Монако 38-летний Новак Джокович взял медицинский тайм-аут. Он испытывает проблемы с движением, физиотерапевт делает ему массаж.

Фото: Кадр из трансляции

Во втором полуфинале «Мастерса» в Шанхае встретятся российский теннисист Даниил Медведев и француз Артур Риндеркнеш. Действующим победителем турнира является итальянец Янник Синнер, в прошлогоднем финале победивший Новака Джоковича.