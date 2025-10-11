Джокович проиграл первый сет 204-й ракетке мира из Монако в 1/2 финала «Мастерса» в Шанхае

В эти минуты проходит матч стадии 1/2 финала на «Мастерсе» в китайском Шанхае между 24-кратным победителем турниров «Большого шлема» сербским теннисистом Новаком Джоковичем и Валантеном Вашеро из Монако, занимающим 204-ю строчку рейтинга ATP.

Первый сет поединка остался за Вашеро со счётом 6:3. Напомним, сенсационный полуфиналист Шанхая попал в основную сетку турнира через квалификацию.

При счёте 4:3 в первом сете в пользу представителя Монако 38-летний Новак Джокович взял медицинский тайм-аут. Он испытывает проблемы с движением, физиотерапевт делал ему массаж ягодичной мышцы.

Во втором полуфинале «Мастерса» в Шанхае встретятся российский теннисист Даниил Медведев и француз Артур Риндеркнеш.