Джокович упал на колени в первом гейме второго сета в полуфинале с Вашеро

В эти минуты проходит матч стадии 1/2 финала на «Мастерсе» в китайском Шанхае между 24-кратным победителем турниров «Большого шлема» сербским теннисистом Новаком Джоковичем и Валантеном Вашеро из Монако, занимающим 204-ю строчку рейтинга ATP.

В первом гейме второго сета на своей подаче Джокович упал на колени после продолжительного розыгрыша. Серб отыграл два брейк-пойнта и забрал свою подачу.

Фото: Кадр из трансляции

Первый сет выиграл Валантен Вашеро со счётом 6:3. Новак Джокович испытывает проблемы с движением, он неоднократно вызывал на корт физиотерапевта, который массировал ему ягодичную мышцу. У Новака также затейпировано плечо.