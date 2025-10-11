Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Джокович упал на колени в первом гейме второго сета в полуфинале с Вашеро

Джокович упал на колени в первом гейме второго сета в полуфинале с Вашеро
Комментарии

В эти минуты проходит матч стадии 1/2 финала на «Мастерсе» в китайском Шанхае между 24-кратным победителем турниров «Большого шлема» сербским теннисистом Новаком Джоковичем и Валантеном Вашеро из Монако, занимающим 204-ю строчку рейтинга ATP.

Шанхай. 1/2 финала
11 октября 2025, суббота. 11:45 МСК
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4
6 		6
         
Валантен Вашеро
Монако
Валантен Вашеро
В. Вашеро

В первом гейме второго сета на своей подаче Джокович упал на колени после продолжительного розыгрыша. Серб отыграл два брейк-пойнта и забрал свою подачу.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Первый сет выиграл Валантен Вашеро со счётом 6:3. Новак Джокович испытывает проблемы с движением, он неоднократно вызывал на корт физиотерапевта, который массировал ему ягодичную мышцу. У Новака также затейпировано плечо.

Материалы по теме
Фото
Новак Джокович вызвал врача в первом сете полуфинала «Мастерса» в Шанхае с Вашеро
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android