Джокович упал на колени в первом гейме второго сета в полуфинале с Вашеро
Поделиться
В эти минуты проходит матч стадии 1/2 финала на «Мастерсе» в китайском Шанхае между 24-кратным победителем турниров «Большого шлема» сербским теннисистом Новаком Джоковичем и Валантеном Вашеро из Монако, занимающим 204-ю строчку рейтинга ATP.
Шанхай. 1/2 финала
11 октября 2025, суббота. 11:45 МСК
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
Валантен Вашеро
В. Вашеро
В первом гейме второго сета на своей подаче Джокович упал на колени после продолжительного розыгрыша. Серб отыграл два брейк-пойнта и забрал свою подачу.
Фото: Кадр из трансляции
Фото: Кадр из трансляции
Первый сет выиграл Валантен Вашеро со счётом 6:3. Новак Джокович испытывает проблемы с движением, он неоднократно вызывал на корт физиотерапевта, который массировал ему ягодичную мышцу. У Новака также затейпировано плечо.
Материалы по теме
Комментарии
- 11 октября 2025
-
13:27
-
12:53
-
12:26
-
12:20
-
12:19
-
12:03
-
11:18
-
11:00
-
11:00
-
10:40
-
10:30
-
10:24
-
10:02
-
09:45
-
09:29
-
05:29
-
05:15
-
00:59
-
00:48
-
00:16
-
00:02
- 10 октября 2025
-
23:43
-
23:38
-
23:00
-
22:53
-
22:45
-
22:39
-
22:07
-
21:59
-
21:53
-
21:29
-
21:27
-
20:58
-
20:42
-
20:17