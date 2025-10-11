204-я ракетка мира Вашеро сенсационно одолел Джоковича и вышел в финал «Мастерса» в Шанхае
204-я ракетка мира Валантен Вашеро из Монако сенсационно вышел в финал на турнире серии «Мастерс» в Шанхае (Китай). В полуфинале он одержал победу над 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем (пятая ракетка мира) со счётом 6:3, 6:4.
Вашеро пробился в основную сетку турнира в Шанхае через квалификацию.
Шанхай. 1/2 финала
11 октября 2025, суббота. 11:45 МСК
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
Валантен Вашеро
В. Вашеро
Матч продолжался 1 час 41 минуту. За это время Вашеро выполнил шесть подач навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести. На счету Джоковича пять эйсов, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из двух.
В финале «Мастерса» в китайском Шанхае Валантен Вашеро сыграет с победителем матча Даниил Медведев (Россия) — Артур Риндеркнеш (Франция).
