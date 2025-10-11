Скидки
Главная Теннис Новости

Кори Гауфф — Жасмин Паолини, результат матча 11 октября 2025, счет 2:0, 1/2 финала WTA-1000 в Ухане

Кори Гауфф обыграла Паолини и вышла в финал «тысячника» в Ухане
Комментарии

Третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф вышла в финал турнира WTA-1000 в Ухане, обыграв итальянку Жасмин Паолини (восьмой номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:3.

Ухань. 1/2 финала
11 октября 2025, суббота. 12:10 МСК
Кори Гауфф
3
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		3
         
Жасмин Паолини
8
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини

Теннисистки провели на корте 1 час 22 минуты. За время матча Гауфф выполнила одну подачу навылет, допустив при этом семь двойных ошибок, а также смогла реализовать семь брейк-пойнтов из девяти. Жасмин Паолини не сделала в игре ни одного эйса и не допустила ни одной двойной ошибки, а также реализовала пять брейк-пойнтов из шести.

В финале турнира в Ухане Кори Гауфф сыграет с победительницей встречи между белорусской теннисисткой Ариной Соболенко и американкой Джессикой Пегулой.

Сетка турнира в Ухане
Календарь турнира в Ухане
