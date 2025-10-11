Кори Гауфф обыграла Паолини и вышла в финал «тысячника» в Ухане
Третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф вышла в финал турнира WTA-1000 в Ухане, обыграв итальянку Жасмин Паолини (восьмой номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:3.
Ухань. 1/2 финала
11 октября 2025, суббота. 12:10 МСК
3
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
8
Жасмин Паолини
Ж. Паолини
Теннисистки провели на корте 1 час 22 минуты. За время матча Гауфф выполнила одну подачу навылет, допустив при этом семь двойных ошибок, а также смогла реализовать семь брейк-пойнтов из девяти. Жасмин Паолини не сделала в игре ни одного эйса и не допустила ни одной двойной ошибки, а также реализовала пять брейк-пойнтов из шести.
В финале турнира в Ухане Кори Гауфф сыграет с победительницей встречи между белорусской теннисисткой Ариной Соболенко и американкой Джессикой Пегулой.
