Монегаск Валантен Вашеро стал самым низкорейтинговым финалистом «Мастерса» в истории
Поделиться
204-я ракетка мира Валантен Вашеро из Монако установил уникальное достижение после выхода в финал на турнире серии «Мастерс» в Шанхае (Китай). В полуфинале он одержал победу над 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем — 6:3, 6:4.
Шанхай. 1/2 финала
11 октября 2025, суббота. 11:45 МСК
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
Валантен Вашеро
В. Вашеро
26-летний Вашеро стал самым низкорейтинговым финалистом «Мастерсов» в истории. Турниры данной категории проходят с 1990 года.
Ранее самым низкорейтинговым участником финала на «Мастерсе» был румынский теннисист Андрей Павел (191-я ракетка мира). Хорват Борна Чорич является самым низкорейтинговым чемпионом турнира этой категории (152-я ракетка мира).
Материалы по теме
Комментарии
- 11 октября 2025
-
15:00
-
14:56
-
14:35
-
14:31
-
14:24
-
14:06
-
13:54
-
13:53
-
13:38
-
13:34
-
13:27
-
12:53
-
12:26
-
12:20
-
12:19
-
12:03
-
11:18
-
11:00
-
11:00
-
10:40
-
10:30
-
10:24
-
10:02
-
09:45
-
09:29
-
05:29
-
05:15
-
00:59
-
00:48
-
00:16
-
00:02
- 10 октября 2025
-
23:43
-
23:38
-
23:00
-
22:53