Монегаск Валантен Вашеро стал самым низкорейтинговым финалистом «Мастерса» в истории

204-я ракетка мира Валантен Вашеро из Монако установил уникальное достижение после выхода в финал на турнире серии «Мастерс» в Шанхае (Китай). В полуфинале он одержал победу над 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем — 6:3, 6:4.

26-летний Вашеро стал самым низкорейтинговым финалистом «Мастерсов» в истории. Турниры данной категории проходят с 1990 года.

Ранее самым низкорейтинговым участником финала на «Мастерсе» был румынский теннисист Андрей Павел (191-я ракетка мира). Хорват Борна Чорич является самым низкорейтинговым чемпионом турнира этой категории (152-я ракетка мира).