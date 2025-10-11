Скидки
Монегаск Валантен Вашеро стал самым низкорейтинговым финалистом «Мастерса» в истории

Монегаск Валантен Вашеро стал самым низкорейтинговым финалистом «Мастерса» в истории
Комментарии

204-я ракетка мира Валантен Вашеро из Монако установил уникальное достижение после выхода в финал на турнире серии «Мастерс» в Шанхае (Китай). В полуфинале он одержал победу над 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем — 6:3, 6:4.

Шанхай. 1/2 финала
11 октября 2025, суббота. 11:45 МСК
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4
6 		6
         
Валантен Вашеро
Монако
Валантен Вашеро
В. Вашеро

26-летний Вашеро стал самым низкорейтинговым финалистом «Мастерсов» в истории. Турниры данной категории проходят с 1990 года.

Ранее самым низкорейтинговым участником финала на «Мастерсе» был румынский теннисист Андрей Павел (191-я ракетка мира). Хорват Борна Чорич является самым низкорейтинговым чемпионом турнира этой категории (152-я ракетка мира).

