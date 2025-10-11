Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Безумие, хорошее слово». Вашеро поделился первыми эмоциями от победы над Джоковичем

«Безумие, хорошее слово». Вашеро поделился первыми эмоциями от победы над Джоковичем
Аудио-версия:
Комментарии

204-я ракетка мира Валантен Вашеро из Монако прокомментировал победу над 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем в полуфинале «Мастерса» в Шанхае (Китай).

«Не знаю, как объяснить победу над ним, не могу выразить это словами. Это безумие, да, это хорошее слово. Даже просто находиться по другую сторону корта было невероятным опытом. Думаю, мне есть чему поучиться в этом матче у Новака, даже у себя самого.

Это было, сколько там, около 1:40 чистой радости, хотя не многие хотели, чтобы я продолжил. Новака здесь очень ценят. Кажется, он выигрывал здесь четырежды, немного запутался в его титулах, когда объявляли. Это опыт. Сейчас, наверное, просто буду наслаждаться победой и подумаю о завтрашнем финале», — сказал Вашеро на корте после матча.

Материалы по теме
Монегаск Валантен Вашеро стал самым низкорейтинговым финалистом «Мастерса» в истории
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android