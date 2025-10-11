«Безумие, хорошее слово». Вашеро поделился первыми эмоциями от победы над Джоковичем

204-я ракетка мира Валантен Вашеро из Монако прокомментировал победу над 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем в полуфинале «Мастерса» в Шанхае (Китай).

«Не знаю, как объяснить победу над ним, не могу выразить это словами. Это безумие, да, это хорошее слово. Даже просто находиться по другую сторону корта было невероятным опытом. Думаю, мне есть чему поучиться в этом матче у Новака, даже у себя самого.

Это было, сколько там, около 1:40 чистой радости, хотя не многие хотели, чтобы я продолжил. Новака здесь очень ценят. Кажется, он выигрывал здесь четырежды, немного запутался в его титулах, когда объявляли. Это опыт. Сейчас, наверное, просто буду наслаждаться победой и подумаю о завтрашнем финале», — сказал Вашеро на корте после матча.