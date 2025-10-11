Гауфф — самая молодая теннисистка с финалами на «тысячниках» в Пекине и Ухане

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», третья ракетка мира американка Кори Гауфф стала самой молодой теннисисткой, которой удалось выйти в финал на турнирах WTA-1000 в Пекине и Ухане, сообщает аккаунт Opta Ace в социальной сети Х. Гауфф вышла в финал турнира в Ухане, обыграв в 1/2 финала итальянку Жасмин Паолини со счётом 6:4, 6:3.

Кори Гауфф добилась этого результата в возрасте 21 года и 207 дней. Американка является победительницей прошлогоднего «тысячника» в Пекине, в финале соревнований она обыграла чешку Каролину Мухову со счётом 6:1, 6:3.

В финале турнира в Ухане Кори Гауфф сыграет с победительницей встречи между белорусской теннисисткой Ариной Соболенко и американкой Джессикой Пегулой.