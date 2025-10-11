Кори Гауфф стала автором уникального достижения для «тысячника» в Ухане

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», третья ракетка мира американка Кори Гауфф проиграла всего 16 геймов по пути в финал «тысячника» в Ухане. Это наименьшее количество проигранных геймов до финальной стадии с начала основания турнира в 2014 году, сообщает аккаунт Opta Ace в социальной сети Х.

По пути к финалу Гауфф обыграла японку Маюку Утидзиму (6:1, 6:0), китаянку Чжан Шуай со счётом 6:3, 6:2, немку Лауру Зигемунд (6:3, 6:0). В полуфинале турнира Гауфф победила итальянку Жасмин Паолини со счётом 6:4, 6:3.

За победу на турнире Кори Гауфф поспорит с победительницей встречи между белорусской теннисисткой Ариной Соболенко и американкой Джессикой Пегулой.