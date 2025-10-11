Вашеро за выход в финал «Мастерса» в Шанхае заработал больше, чем за всю карьеру до этого

204-я ракетка мира Валантен Вашеро из Монако заработает как минимум $ 598 тыс. призовых за выход в финал турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай). Это уже больше, чем все его призовые за карьеру до этих соревнований ($ 594 тыс.). Вашеро 26 лет.

Вашеро прошёл в основную сетку шанхайского «Мастерса» через квалификацию. По ходу турнира он обыграл таких знаменитых теннисистов, как Александр Бублик из Казахстана, датчанин Хольгер Руне. В полуфинале монегаск одолел легендарного 24-кратного победителя турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича.

В финале «Мастерса» в Шанхае Валантен Вашеро сыграет с победителем матча Даниил Медведев (Россия) — Артур Риндеркнеш (Франция).