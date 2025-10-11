Скидки
Вашеро дебютирует в топ-60 рейтинга. До «Мастерса» в Шанхае он никогда не был в топ-100

204-я ракетка мира Валантен Вашеро из Монако значительно поднимется в рейтинге после сенсационного выхода в финал на турнире серии «Мастерс» в Шанхае (Китай). 26-летний монегаск станет как минимум 59-й ракеткой мира в обновлённом рейтинге ATP.

Вашеро прошёл в основную сетку шанхайского «Мастерса» через квалификацию. До этого турнира лучшей позицией Валантена в рейтинге было 110-е место. В случае победы в Шанхае он станет 40-й ракеткой мира.

По ходу турнира он обыграл таких знаменитых теннисистов, как Александр Бублик из Казахстана, датчанин Хольгер Руне. В полуфинале монегаск одолел легендарного 24-кратного победителя турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича.

Шанхай. 1/2 финала
11 октября 2025, суббота. 11:45 МСК
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4
6 		6
         
Валантен Вашеро
Монако
Валантен Вашеро
В. Вашеро
