Вашеро дебютирует в топ-60 рейтинга. До «Мастерса» в Шанхае он никогда не был в топ-100

204-я ракетка мира Валантен Вашеро из Монако значительно поднимется в рейтинге после сенсационного выхода в финал на турнире серии «Мастерс» в Шанхае (Китай). 26-летний монегаск станет как минимум 59-й ракеткой мира в обновлённом рейтинге ATP.

Вашеро прошёл в основную сетку шанхайского «Мастерса» через квалификацию. До этого турнира лучшей позицией Валантена в рейтинге было 110-е место. В случае победы в Шанхае он станет 40-й ракеткой мира.

По ходу турнира он обыграл таких знаменитых теннисистов, как Александр Бублик из Казахстана, датчанин Хольгер Руне. В полуфинале монегаск одолел легендарного 24-кратного победителя турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича.