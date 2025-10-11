Гауфф — о победе над Паолини в Ухане: было нелегко, особенно на подаче

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», третья ракетка мира американка Кори Гауфф прокомментировала свою победу в полуфинале «тысячника» в Ухане над итальянкой Жасмин Паолини (6:4, 6:3).

— До этого матча Жасмин вела 3:0 по личным встречам. Насколько ты довольна победой в таком напряжённом поединке?

— Ну, 3:0 только в этом году. В целом, думаю, теперь счёт равный. Но да, я очень довольна своей игрой сегодня. Было нелегко, особенно на подаче, но я сделала всё, что нужно, чтобы пройти дальше, – сказала Гауфф в интервью на корте после матча.

Отметим, что итальянка трижды была сильнее в очных противостояниях с Гауфф в текущем сезоне, обыграв американку на турнирах в Цинциннати, Риме и Штутгарте.

За победу на турнире Кори Гауфф поспорит с победительницей встречи между белорусской теннисисткой Ариной Соболенко и американкой Джессикой Пегулой.