Илья Симакин прокомментировал первое участие в турнире ATP

256-я ракетка мира 21-летний российский теннисист Илья Симакин высказался о своём дебюте на турнире ATP. На соревнованиях в Алма-Ате он был единственным россиянином в квалификации, в упорной борьбе он проиграл французу Юго Бланше (3:6, 7:6, 6:7).

— На самом деле, это первый турнир ATP для меня. Первая такая тяжёлая игра. Думаю, я боролся до конца. Если бы было чуть-чуть побольше опыта, то, думаю, я бы смог в третьем сете тай-брейк выиграть.

— У соперника были матчболы и на тай-брейке второго сета, и в 12-м гейме третьего. Как удавалось с них уходить?
— Я старался быть уверенным, старался не думать о матчболах. Они были у него и на подаче, и на приёме, но я думал о розыгрыше, что нужно сделать, и всё.

— Как себя готовил к первому турниру ATP? Ожидания совпали с тем, что увидел сам?
— Много было нервов, тяжело было готовиться на самом деле — столько мыслей, потому что это пока самый большой турнир для меня, первый. Я не каждый день в них выступаю, поэтому я хотел насладиться игрой, насладиться турниром, увидеть теннисистов топового уровня, и всё. В принципе, я рад, — сказал Симакин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниилу Сальникову

