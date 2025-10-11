Медведев — Риндеркнеш: россиянин уверенно выиграл первый сет в полуфинале Шанхая

В эти минуты проходит матч 1/2 финала на турнире серии «Мастерс» в Шанхае (Китай), в котором встречаются чемпион US Open — 2021, 18-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев и французский спортсмен Артур Риндеркнеш, занимающий 54-ю строчку рейтинга ATP.

Первый сет поединка остался за Медведевым со счётом 6:4. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию полуфинального матча Даниил Медведев — Артур Риндеркнеш.

Счёт личных встреч теннисистов — 1-0 в пользу Медведева. Даниил выиграл у Риндеркнеша во втором круге US Open — 2022 в трёх сетах — 6:2, 7:5, 6:3.

Даниил Медведев выигрывал «Мастерс» в Шанхае в 2019 году.