Медведев — Риндеркнеш: россиянин уверенно выиграл первый сет в полуфинале Шанхая
В эти минуты проходит матч 1/2 финала на турнире серии «Мастерс» в Шанхае (Китай), в котором встречаются чемпион US Open — 2021, 18-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев и французский спортсмен Артур Риндеркнеш, занимающий 54-ю строчку рейтинга ATP.
Первый сет поединка остался за Медведевым со счётом 6:4. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию полуфинального матча Даниил Медведев — Артур Риндеркнеш.
Шанхай. 1/2 финала
11 октября 2025, суббота. 14:10 МСК
Даниил Медведев
Д. Медведев
3-й сет
1 : 1
|1
|2
|3
|
|2
|1
|
|6
|2
Артур Риндеркнеш
А. Риндеркнеш
Счёт личных встреч теннисистов — 1-0 в пользу Медведева. Даниил выиграл у Риндеркнеша во втором круге US Open — 2022 в трёх сетах — 6:2, 7:5, 6:3.
Даниил Медведев выигрывал «Мастерс» в Шанхае в 2019 году.
