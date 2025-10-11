Валантен Вашеро: для меня уже было нереально находиться на 200-м месте в рейтинге

204-я ракетка мира Валантен Вашеро из Монако трогательно высказался о своей семье и людям, которые помогали ему на пути становления профессиональным теннисистом.

«Там, где я вырос, меня научили жить так, чтобы всегда стоять твёрдо на земле. Спасибо моим родителям, моей семье, моему брату Бенджамину, который играл в туре. Большую часть своей карьеры он находился около топ-200. Для меня уже было нереально находиться на 200-м месте в мире. А теперь я здесь…

Спасибо всем тренерам Техасского университета. Они также научили меня усердной работе. Наверное, именно там я понял, как стать профессиональным теннисистом и перестать играть просто ради удовольствия. По-настоящему работать как профессионал и находиться на таком же высоком месте в рейтинге.

Спасибо федерации Монако. Мы такая маленькая семья, подталкиваем друг друга. Хочу сказать спасибо всем, кто вложил свой небольшой кирпичик в мою карьеру, потому что они научили меня быть приземлённым и бороться. Наверное, благодаря этому я здесь сегодня», — сказал Вашеро в интервью на корте.