«Только не уходи из тенниса!» Вашеро — Джоковичу после матча в Шанхае
Поделиться
24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», 38-летний сербский теннисист Новак Джокович и представитель Монако Валантен Вашеро (204-й номер рейтинга) пообщались возле сетки после окончания полуфинального матча «Мастерса» в Шанхае. Вашеро одержал победу над сербом со счётом 6:3, 6:4.
Шанхай. 1/2 финала
11 октября 2025, суббота. 11:45 МСК
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
Валантен Вашеро
В. Вашеро
Джокович: Ты заслужил это. Ты играл невероятно. Продолжай в том же духе.
Вашеро: Такое удовольствие — сыграть с тобой хотя бы раз. Только не уходи из тенниса!
Вашеро стал самым низкорейтинговым игроком, которому удалось выйти в финал турнира категории «Мастерс».
В финале турнира Валантен Вашеро сыграет с победителем встречи между россиянином Даниилом Медведевым и французом Артуром Риндеркнешем.
Материалы по теме
Комментарии
- 11 октября 2025
-
16:05
-
15:49
-
15:35
-
15:30
-
15:20
-
15:17
-
15:00
-
14:56
-
14:35
-
14:31
-
14:24
-
14:06
-
13:54
-
13:53
-
13:38
-
13:34
-
13:27
-
12:53
-
12:26
-
12:20
-
12:19
-
12:03
-
11:18
-
11:00
-
11:00
-
10:40
-
10:30
-
10:24
-
10:02
-
09:45
-
09:29
-
05:29
-
05:15
-
00:59
-
00:48