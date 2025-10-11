«Только не уходи из тенниса!» Вашеро — Джоковичу после матча в Шанхае

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», 38-летний сербский теннисист Новак Джокович и представитель Монако Валантен Вашеро (204-й номер рейтинга) пообщались возле сетки после окончания полуфинального матча «Мастерса» в Шанхае. Вашеро одержал победу над сербом со счётом 6:3, 6:4.

Джокович: Ты заслужил это. Ты играл невероятно. Продолжай в том же духе.

Вашеро: Такое удовольствие — сыграть с тобой хотя бы раз. Только не уходи из тенниса!

Вашеро стал самым низкорейтинговым игроком, которому удалось выйти в финал турнира категории «Мастерс».

В финале турнира Валантен Вашеро сыграет с победителем встречи между россиянином Даниилом Медведевым и французом Артуром Риндеркнешем.