Теннис

Новак Джокович отказался отвечать на вопрос о здоровье после поражения от Вашеро в Шанхае

Комментарии

24-кратный победитель турниров «Большого шлема», пятая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал поражение в полуфинале турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай) от монегаска Валантена Вашеро (3:6, 4:6).

Шанхай. 1/2 финала
11 октября 2025, суббота. 11:45 МСК
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4
6 		6
         
Валантен Вашеро
Монако
Валантен Вашеро
В. Вашеро

— Как вы себя чувствуете после этого матча? Насколько вы рисковали, чтобы продолжить матч? Могу ли я спросить вас, может быть, на следующей неделе вы решите просто отдохнуть или думаете поехать в Саудовскую Аравию (на выставочный турнир Six Kings Slam. — Прим. «Чемпионата»)?
— Хочу поздравить Валантена с выходом в его первый финал «Мастерса». Он прошёл через квалификацию, просто потрясающая история. Я сказал ему у сетки, что он провёл потрясающий турнир, но ещё важнее то, что у него очень хороший настрой, и его игра тоже была потрясающей. Это его момент. Желаю ему всего наилучшего в финале, а сегодня победил лучший.

— Не могли бы вы прокомментировать свою физическую форму?
— Нет. Следующий вопрос, пожалуйста, — сказал Джокович на пресс-конференции.

«Только не уходи из тенниса!» Вашеро — Джоковичу после матча в Шанхае
Комментарии
